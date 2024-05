Antenne Réunion

La campagne de déclaration d’impôts sur le revenu 2023 a été lancée le 11 avril dernier. Les Réunionnais ont jusqu’au 21 mai pour faire la déclaration papier et jusqu’au 6 juin pour faire leur déclaration en ligne. Nouveauté de cette année, il est possible de faire sa déclaration via une application mobile.