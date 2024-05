Antenne Réunion

De la Pointe des Galets jusqu’à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel, une vigilance jaune vagues submersions est en cours depuis 18h. Les vagues les plus hautes pourront aller jusqu’à 8 mètres de hauteur. C’est un spectacle toujours impressionnant qui appelle à la prudence, surtout sur les côtes les plus exposées. Et ceux qui sont les premiers à devoir composer avec cet océan, ce sont bien sûr les pêcheurs.