Ce lundi 16 octobre, à Saint-Denis et à Saint-Pierre, deux rassemblements ont été organisés pour rendre hommage à Samuel Paty, assassiné il y a trois ans jour pour jour et Dominique Bernard, poignardé dans un lycée à Arras, vendredi dernier. Plus d’une centaine de personnes étaient rassemblées.