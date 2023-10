Ce jeudi 12 octobre, le directeur du Casino du Sud a été reconnu coupable d’agressions sexuelles et d’harcèlements sexuels par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis.

Le délibéré a été rendu cet après-midi. Le directeur général du casino sud a été reconnu coupable d’agressions sexuelles et d’harcèlements sexuels par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Cette peine s’accompagne d’une interdiction de côtoyer la victime, son ancienne employée pendant 2 ans. Le directeur général écope également d’une peine d’inéligibilité pour les 3 prochaines années.

Pour rappel, au Casino du sud, trois employées, ont été victime d’agressions sexuelles de la part du directeur général de la structure, sur le lieu même de leur travail. Les faits se sont déroulés entre 2019 et 2023 et ce "continuellement", indiquait Antoine Alain. Les victimes, âgées entre 25 et 35 ans, ont alors déposé plainte, au pénal, il y a moins d’un an.

