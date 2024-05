Des fauteuils flottants, c’est le projet de Handi Aqua pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir se baigner à la plage.

Handi Aqua permet aux personnes à mobilité réduite d’aller se baigner à la plage. Il propose également un service d’accompagnement avec des personnes habilitées comme des maîtres nageurs ou des infirmières. Présents, pour assurer la sécurité des aidés.

"On est obligé de sonder en amont les pathologies des personnes et de s’adapter. On s’équipe de lits médicalisés et de déambulateurs pour pouvoir justement proposer cette solution-là aux personnes" explique le fondateur de la société Handi Aqua, Christopher Ibouroi.

Aurélie, 50 ans se baigne pour la première fois dans l’océan et affiche un grand sourire même s’il a fallu la rassurer avant d’y rentrer. "Ça fait du bien" confie-t-elle.

Un service accessible au grand public, aux associations et aux communes. Les élus de l’Étang-Salé étaient invités à cette expérimentation. Le projet validé dans la commune doit encore résoudre quelques difficultés avant d’être mis en place.

La conseillère municipale en charge de la santé et du handicap à la mairie, Christine Piangsiong explique "qu’il faut s’occuper de la réparation du filet anti-requin. Et si vraiment cette réparation est longue, il faudra peut-être revoir avec les autorités la possibilité de pouvoir modifier l’arrêté sur les plages de l’étang salé et peut-être délimiter une petite zone pour prévoir la mise à l’eau des personnes en situation de handicap".

Pour la location du fauteuil et la prestation d’accompagnement il faut compter 60€ Un prix qui se veut accessible pour permettre au plus grand nombre de se jeter à l’eau.