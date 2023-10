L’appel à la grève lancé par l’intersyndicale pour une mobilisation massive ce vendredi, a finalement été peu suivi. 300 manifestants dans les rues de St Denis et peut-être un peu plus à Saint-Pierre. Au cœur des revendications : la vie chère, la revalorisation des salaires public-privé. Les retraites et minima sociaux, l’égalité homme-femme, l’austérité européenne.

Ti pas ti pas, ils étaient quelques centaines à manifester contre la vie chère. « La flambé des prix… Ceux qui ont le pouvoir ne se rendent pas compte, car ils ont déjà leur budget. Nous les petits malheureux, on est en train de subir », fustige un délégué Force Ouvrière. « Le pouvoir d’achat est trop faible. Tout augmente à part nos salaires donc nos conditions de travail sont dégradées », ajoute le secrétaire général CGTR SUD, Vincent Rebecca. Des manifestions qui rassemblent beaucoup moins que les précédentes. Ce n’est cependant pas un échec pour les syndicats. : « Nous on a fait notre boulot en tant que syndicalistes, on a appelé à la manifestation. Malheureusement, nous sommes peu nombreux, c’est un constat mais ce n’est pas un échec », conclue Joël Dalleau, secrétaire général CFDT Réunion. « Même si on n’est pas nombreux, même si on est marqués pas les précédentes manifestations par rapport à la retraite. On marque notre mécontentement. » A Saint-Pierre, quelques 300 personnes étaient aussi présentes pour la manifestions. "Nous, les syndicats, continuons notre combat. Notre travail de délégué syndical, c’est de continuer à mener ce combat contre ce gouvernement qui fait de la casse sociale." Pour l’instant, aucune date de nouvelle manifestation n’a été annoncée.