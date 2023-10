Ce vendredi 13 octobre, une manifestation à Saint-Denis et à Saint-Pierre sont organisées par l’intersyndicale. L’ensemble des salariés de différents secteurs sont appelés à se mobiliser.

Les principales revendications : le retrait de la réforme des retraites, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’austérité européenne ou encore la revalorisation des salaires public et privé, les retraites et minima sociaux...

A Saint-Denis, une centaine de personnes sont présentes depuis 9h au petit-marché, pour un départ de la manifestation à 10h. Une faible mobilisation pour l’instant des grévistes.