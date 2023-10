Greg Yega, alias Bebew des Marseillais, sera à La Réunion pour un show à la Nordev le 28 octobre prochain.

Révélé par l’émission de téléréalité les Marseillais, Greg Yéga alias bebew, s’est lancé da ns la musique. Il a déjà sorti plusieurs chansons et son titre "J’fly" cumule déjà 21 millions de vues.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Greg Yéga donne rendez-vous à tous les Réunionnaises et Réunionnais pour la Folw Party. Elle se tiendra le 28 octobre prochain à la Nordev de Saint-Denis.

"On va chanter, on va danser, on va s’ambiancer. Les Réunionnais, j’arrive les bebews. Le samedi 28 octobre, soyez prêt parce que moi je suis chaud patate ! Les Réunionnais à très très vite les bebews".

À lire aussi :

Greg Yega, alias "Bebew" des Marseillais, bientôt à La Réunion