Ce lundi 18 septembre, la communauté tamoule célèbre le "Ganesh Chaturthi". En ce jour spécial qui marque la naissance de Ganesha, de nombreuses cérémonies sont organisées.

« Om gam ganapataye namo namaha » : “Je salue le Seigneur Ganesh.”. C’est le mantra destiné à Ganesh ’Ganesha’ qui est le seigneur de la sagesse, de la compassion ou encore de l’intelligence.

En ce lundi 18 septembre, la communauté tamoule célèbre le "Ganesh Chaturthi", c’est la naissance de Dieu Ganesh. Plusieurs cérémonies sont organisées dans plusieurs temples de l’île en son honneur.

Le ’Seigneur Ganesh’ est connu pour être le maître des obstacles, il aide les fidèles dans la difficulté et protège les familles. Dans les cérémonies religieuses, on prie toujours le ’Seigneur Ganesh’ au début. Il est le fils du Dieu Shiva et de la Déèsse Parvati.

Om Ganesha.