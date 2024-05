Ce jeudi 11 avril 2024 sonne la fin du ramadan après 1 mois de jeûne. À cette occasion, les musulmans célèbrent la fête de l’Aïd. Une journée en famille rythmée par le partage d’un repas.

Une fois les derniers préparatifs terminés et les hommes rentrés de la prière, place aux retrouvailles et aux félicitations entre proches. "Nous nous félicitons du mois de ramadan et nous préparons une grande tablée à la maison pour recevoir la famille" témoigne un fidèle croyant.

Gramounes, parents et enfants se sont retrouvés pour débuter cette journée d’Aïd, l’occasion de revenir sur ce mois de ramadan. "Parfois on réalise que cette période passe très vite et la journée de l’Aïd encore plus, ça passe trop vite" confie la maman. Au programme, beaucoup de nourriture, mais aussi beaucoup de sourires !