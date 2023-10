Robert Farid, jeune coiffeur réunionnais âgé de 30 ans réside actuellement dans l’Hexagone. Originaire de Saint-Pierre, il vient tout juste d’ouvrir son salon de coiffure à Lyon. Pour le jeune homme, c’est un rêve qui devient réalité. Il se confie pour LINFO.re.

Après avoir quitté son île natale il y a trois ans, il s’est fixé pour objectif d’ouvrir un salon de coiffure dans l’une des plus grandes villes de France. Ce rêve est devenu réalité le 1er septembre. Farid a ouvert son salon "Les Angles" au coeur de Lyon sur la presqu’île.

Dans ce salon, Farid ne se contente pas de proposer des coupes de cheveux impeccables, il offre une véritable expérience de bien-être pour l’homme moderne. "J’avais envie d’offrir à la gent masculine plus qu’une simple coiffure, je voulais qu’ils puissent se détendre et se ressourcer".

Le jeune homme propose une gamme de prestations complémentaires, dont des soins du visage, des épilations et des masques de beauté spécialement conçus pour les hommes. C’est un lieu où l’on peut prendre soin de son apparence tout en se relaxant.

La route vers l’ouverture de ce salon n’a pourtant pas été sans embûche. Malgré sa passion et son désir de contribuer positivement à la communauté locale, il a été confronté au racisme. " Quand tu t’appelles Farid, même en étant réunionnais, certaines portes se ferment comme les dossiers de location et visite de locaux ou l’accès au financement ", confie-t-il.

Le coiffeur explique également qu’il a eu beaucoup de chance de rencontrer l’équipe Sharpness (Kevin et Xavier) qui lui a fait confiance depuis 2020. Farid a de grandes ambitions pour son salon de coiffure. "J’envisage des collaborations avec d’autres entreprises réunionnaises et aussi locales pour offrir à mes clients une expérience encore plus complète ", conclut-il.