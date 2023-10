Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’Entre-Deux et les passionnés de voitures lontan exposent des automobiles de collection.

Siata, 4L, Citroen traction, Coccinelle, des dizaines de voitures lontan sont en ce moment exposés à l’Entre-Deux. Des petits bijoux d’époque entretenus par des passionnés et présentés aux visiteurs.Un cadeau pour les passants qui en ont pour tous les gouts et pour toutes les couleurs.

"Ca fait rêver, ca me refait penser quand jetais jeune et que je sortais", se souvient ce passant nostalgique.

"Les voitures lontan ont toujours été mes préférées", commente cette visiteuse.

Une fierté pour ce collectionneur : "On fait ce devoir de mémoire pour que plus tard, les jeunes puissent les voir en vrai et pas seulement sur internet. On préserve le patrimoine automobile".

Les voitures sont visibles en ce moment même sur la place de la Liberté à l’Entre-Deux.