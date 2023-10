Ce vendredi, madame Bergier Armanda a célèbré son 103e anniversaire. Malgré les années cette habitante de l’Entre-Deux continue de briller par sa vitalité.

Entourée de son fils unique, Jean-Louis, et de sa belle-fille Michelle, Armanda réside toujours parmi les siens au cœur du village.

Ce jour spécial a été l’occasion de témoigner de l’admiration ressentie pour cette femme exceptionnelle.

La centenaire, toujours aussi gourmande, s’est régalée de délicieuses gourmandises, de chemin de fer et de petites pâtisseries orientales savamment préparées avec amour par Michelle.

Ces douceurs ont ajouté une touche de bonheur à cette journée déjà mémorable.

"103 ans, c’est une vie riche en expériences, en sagesse et en enseignements. Nous souhaitons à Armanda un joyeux anniversaire, et tout plein de moments de vie doux et exquis", a déclaré le Maire Bachil Valy.