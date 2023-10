Émilie Bègue, connue sous le pseudonyme " Milou ", est une influenceuse et humoriste made in 974. Présente sur plusieurs réseaux sociaux, elle partage ses vidéos et sa joie de vivre avec bon nombre de réunionnais.

Pouvez vous vous présenter ?

Alors, moi c’est Émilie Bègue plus connu sous le nom de MILOU. Je vis et travaille à Saint-André j’ai 30 ans, je suis née à sainte Clotilde.

Quand avez-vous commencé les vidéos humoristiques ?

J’ai commencé les vidéos humoristiques pendant la période du confinement pendant la pandémie du COVID.

Pourquoi ?

Je suis de nature good vibes j’aime plaisanté, rigoler comme i dit en créole "mi aime Kass lé kui"

Quels sont les thèmes que vous abordez ?

Mes amies et collègues me disent souvent "aou in dekonner ou devré fé comédienne ou". Suite à ça je dirais que "grâce" à cette pandémie j’ai pu propager mon humour et ma joie de vivre à travers mes vidéos.

Mes vidéos sont souvent en rapport avec ma vie quotidienne, ce que j’ai vécu, mes histoires, mes expériences, mes émotions... Mais aussi sur certains "komeraz" que mi entend "MDR".

Que faites-vous dans la vie en dehors des vidéos ?

Dans la vie je suis vendeuse en prêt-à-porter depuis maintenant 6 ans.

Êtes-vous proche de votre audience ?

Oui, j’essaie le plus souvent possible d’être présente de partager un maximum avec ceux qui me suivent.

Avez vous des projets pour la suite ?

Des projets oui et non... parce que je suis quelqu’un qui vie au jour le jour qui profite de l’instant présent en partageant mon humour au quotidien.

Si demain une scène devait se faire, vous seriez les premiers avertis "MDR".

Avez-vous des choses à rajouter ?

Je tiens à remercier Antenne Réunion pour leur sympathie et leur professionnalisme une équipe au top !

Un très très grand merci également à touts mes followers de me suivre jusqu’à maintenant dans mes délires c’est grâce à vous que je suis là aujourd’hui

Zordi zote i permet amoin d’être moin même et de partage la bonne humeur partout dans le monde .