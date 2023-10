Le gouvernement qui décide donc de mettre fin aux examens anticipés du mois de mars. Une décision prise pour lutter contre l’absentéisme et la démotivation des élèves.

Finis les épreuves du bac au mois de mars, désormais les lycéens devront attendre le mois de juin pour les passer. Une mesure prise par le ministre de l’Éducation nationale dans le but de lutter contre l’absentéisme.

"C’est compréhensible, on se retrouvait à la fin de l’année avec des chapitres qui n’étaient pas terminés", témoigne un lycéen.

Autre changement, les élèves de seconde effectueront les deux dernières semaines en stage. Les élèves interrogés ne semblent pas satisfaits de cette mesure.

"C’était déjà très dur de trouver un stage en 3e, j’ai fini par en trouver un par chance. Là je pense que ce sera encore plus difficile".

Les lycéens ne sont pas les seuls à être impactés. Les épreuves passées par troisième, n’auront pas lieu en juin, mais les 1er et 2 juillet. Les parents et syndicats d’enseignants félicitent cette décision.

"On nous demande de faire des conseils de classe le plus tôt possible, le problème après c’est qu’il faut maintenir l’intérêt avec les élèves. Beaucoup ne viennent plus, là au moins il y aura quelque chose qui leur permettra d’être toujours motivés", explique Guillaume Lefèvre, président du Snalc réunion.

C’est l’épreuve de philosophie qui ouvrira le bal pour le baccalauréat. Il débutera le mardi 18 juin 2024.