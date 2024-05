Casper, un vieux cané corso de plus de 15 ans a disparu le dimanche 7 avril. L’association RPA lance un appel à témoins afin de le retrouver. Une récompense de 500 euros est donnée à celui qui le retrouve.

Casper avait été retiré de maltraitance aggravée par APEBA - Association pour l’Education à la Bienveillance Animale, lui qui était entre la vie et la mort. Hospitalisé pendant plusieurs jours, il s’en est sorti. Il avait repris 5 kg et semblait apprécier la bienveillance des personnes s’occupant de lui.

L’animal est porté disparu depuis le dimanche 7 avril après s’être enfuis du portail où il réside. Depuis, une dizaine de bénévoles sont à sa recherche, un drone de recherche thermique à était utilisé, mais sans résultat.

Ce vieux Cané Corso est sourd et malvoyant, a de l’arthrose et marche très péniblement. Il a été traumatisé parce qu’il a vécu et donc a peur de l’homme, il ne faut pas essayer de l’approcher. En plus d’être grand, il marche doucement et porte un collier violet.

Les recherches sont privilégiées dans le secteur de la rue Anjou- lotissement les Cormorans, Lotissement Armagnac, chemin senteur vanille, jardinerie du théâtre, Eperon, Grand fond, et la plage.

L’association a reçu plusieurs signalements dans lesquels, Casper semble avoir été aperçu au Carrefour de Cambaie (derrière le magasin à côté de la Creole- ANPE) , au Jumbo Savanna et aussi à l’hermitage à côté de Carpaye et du terrain de pétanque face à la plage.

Toutes les fourrières ont été prévenues.

À noter qu’il y a une récompense de 500 euros. Si vous l’apercevez, vous pouvez contacter JP de RPA au 0692 50 70 04 ou l’association RPA sur Facebook.