Un nouvel échouage de pétrels a eu lieu à Cilaos la nuit dernière. 2 jours après avoir recueilli près de 280 oiseaux suite à un premier échouage sur la commune.

La nuit dernière, les équipes de la SEOR ont été alertées d’un nouvel échouage massif de pétrels environ une centaine. Deux jours seulement après avoir recueilli près de 280 pétrels dimanche soir suite à un premier échouage sur la commune en raison de la pollution lumineuse et du mauvais temps.

"Des endroits comme Cilaos, où personne n’est présent dans la rue passé 19h et toute la ville est éclairée comme Versailles en permanence tout au long de la nuit, ça mène à l’échouage de milliers d’oiseaux marins, endémiques de la Réunion, protéger par la loi en danger d’extinction."

"Ce n’est plus du tout acceptable, ça fait 30 ans que l’on connaît cette problématique et qu’on sensibilise sur le sujet aujourd’hui, il faut que cet échouage massif soit le dernier" confie Léo Chevillon, chargé de mission pollutions lumineuses à la SEOR. Un chiffre qui fait d’autant plus réagir, car en 30 ans, une dizaine de milliers de pétrels se sont échoués sur l’île.

La SEOR rappelle que ces incidents peuvent être évités par la sensibilisation.