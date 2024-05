Le week-end dernier, deux tatoueurs péi se sont illustrés lors de la convention Narbonne tattoo show.

Le week-end du 13 et 14 dernier, les tatoueurs réunionnais Lionel VELNA (Break ink Tatoo du Port) et Spok Tattoo (de Saint-Joseph) ont remporté plusieurs prix dans l’hexagone dans une convention de tatouage.

Spok Tattoo a remporté des prix dans les catégories Best of the day , la catégorie manga/pop culture, catégorie petite pièce de couleur.

Lionel Velna lui a remporté un prix dans la catégorie Réaliste et second en catégorie black and grey.

Ils ramènent ainsi 5 trophées à La Réunion. "On est heureux d’avoir pu faire connaissance en convention et heureux de faire ce qu’il faut pour représenter notre île", commente Lionel Velna.