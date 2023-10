Le dernier adieu à Claudine Tarby aujourd’hui. Les obsèques de la chanteuse, percussionniste des Pat’Jaunes avaient lieu aujourd’hui.

Parmi les personnalités présentent ce mardi pour ses obsèques, on retrouve Nicole Dambreville, artiste réunionnaise. "On est là surtout pour rendre un hommage à Claudine qui laisse quand même une trace indélébile. C’est évidemment. Et soutenir Bernard avec qui j’ai fait mes premiers pas sur scène, François, Michel. Toute la famille. Parce que Claudine, quand tu l’as croisé quand tu vois son sourire quand tu vois les yeux qui pétillent c’est une décharge d’amour en direct. Tu n’oublies pas et cette trace qu’elle laisse dans ton coeur ça va être un grand vide".

Claudine Tarby, âgée de 62 ans, est décédée lundi dès suite d’une longue maladie. Chanteuse, percussionniste, elle faisait partie du groupe Pat’Jaune.

