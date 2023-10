C’est enfin la saison des artichauts, un légume très apprécié à La Réunion. Dans les hauteurs du plat de Saint-Leu, la famille Zulmée cultive ce produit depuis plus de 50 ans.

Jean Teddy agriculteur réunionnais cultive des artichauts dans les hauteurs de Saint-Leu avec sa famille depuis plus de 50 ans : "Nous sommes situés dans les hauts car il faut une certaine altitude et un certain climat pour pouvoir le produire".

L’artichaut est principalement planté sous forme de plant c’est à dire que l’on prend les pieds de la saison précédente, on en fait des boutures, puis on les replante : "Cette opération est généralement effectuée entre mars et avril pour une récolte entre octobre et novembre donc depuis cette semaine".

Le prix ?

L’artichaut se vend habituellement à la pièce et non au kilo. En ce moment, il se trouve entre 3 à 5 euros pièce : "J’ai toujours commercialisé à 3,50 euros pièce, le lot de 3 à 10 euros."

Des bienfaits

L’artichaut est très apprécié également pour ses bienfaits et ses vertus qui sont principalement axés sur le foie ou encore la vésicule biliaire sous forme de détox.