Le communiqué :

Dann ker lé O », est le tout premier festival de la Culture des Hauts de l’Ouest fortement soutenu par le Territoire de l’Ouest en partenariat avec le Séchoir, qui se déroulera du 28 octobre au 16 décembre 2023.

Itinérant, allant de La Chaloupe Saint-Leu jusqu’à Dos d’âne en passant par Trois-Bassins, Tan Rouge, et Mafate, cet événement gratuit est le reflet d’une belle collaboration entre les acteurs des hauts et le monde la culture diversifiée et de proximité.

L’invitation est lancée à tous les Réunionnais à venir dans les Hauts de notre territoire qui vibrera et sera source d’inspiration et d’exploration pendant plus d’un mois.

Ce festival mettra au cour de ses festivités la création péi, les moments de rencontres avec les artistes (Christine Salem à Saint-Leu, Tine Poppy à Trois-Bassins, Natty Dread à Saint-Paul, Tikok Vellaye à la Possession, et Kaf malbar à Mafate), les découvertes de talents (avec TIC TAC family, Radio Manioc, Brice liie, Bakari, Ti sel...), l’originalité dans la programmation (avec les lauréats du dispositif du BEKALI du• Territoire de l’Ouest : Gros babouk en lèr, Let’s dance de la compagnie morphose...).

Toute une mise en scène tous les arts pluridisciplinaires seront représentés dans ce festival « Dann kèr lé lo ».