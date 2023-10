Très apprécié du public, le groupe de reggae français Danakil va se produire en concert à La Réunion le 14 octobre prochain à la Ravine Saint-Leu. Quelques places sont encore disponibles.

Plébiscité par le public, Danakil est un des groupes de reggae français les plus populaires et dynamiques capables d’organiser une tournée triomphale des Zéniths de France et de donner naissance à un label musical en passe de devenir une référence de l’"indie music" : Baco Music.

Une plume inspirée et acérée, celle de Balik, qui n’a rien à envier aux auteurs de la chanson française ; une qualité de production qui n’a eu de cesse de s’améliorer depuis leur premier album Microclimat (2006) ; des propos toujours d’actualité et une conscience politique exacerbée ; des sonorités roots, matinées de vibes africaines apportées par le sorcier musical Manjul. Voilà peut-être la recette magique permettant de comprendre le succès du groupe Danakil.

Partie de rien à l’époque du lycée au début des années 2000, une joyeuse bande de potes ne se lance le défi un peu rocambolesque de monter un groupe de reggae. Ni une ni deux, chacun choisit un instrument et la petite troupe réserve un créneau de répétition à la MJC du coin.

Petit à petit, les Danakil ont su trouver l’alchimie entre les inspirations et talents de chacun des membres du groupe, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, et plus de 20 ans plus tard, la bande sillonne encore les plus grandes scènes d’Europe !

Ils n’en gardent pas moins leur simplicité, et créent naturellement une complicité avec leurs fans et leur public à chaque concert comme à leurs débuts. Cette ambiance si particulière a d’ailleurs largement contribué au succès du groupe et l’a hissé au sommet de la scène reggae française, y imposant son empreinte singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme.

Le public le sait, rien de tel avec les Danakil que de les retrouver sur scène ! Après une belle tournée des festivals cet été, le groupe sera à la Réunion.

En plus de redécouvrir les classiques du groupe, cette tournée est aussi l’occasion d’entendre en live leur dernier album "Rien ne se tait",qui connaît actuellement une nouvelle vie grâce à une collaboration avec Ondubground, duo multi-instrumentiste bassmusic.

Danakil en concert à la Ravine Saint-Leu, le 14 octobre