Restreint en eau depuis plusieurs jours, les habitants de La Bretagne à Saint-Denis s’organisent avec solidarité.

Pour Fabrice Robert, agriculteur de La Bretagne, c’est toute sa récolte de salade qui est perdue. Et malheureusement, il lui faudra au moins un mois pour envisager un retour à la normale.

Agacé, l’agriculteur se sent aussi délaissé : "On a pas eu de nouvelles ; Tout d’un coup ça nous est tombé sur la tronche, on ne savait rien", regrette-t-il.

Ainsi, pour les habitants pas le choix, le système D est de mise ! Pour aider, la mairie a installé une citerne à eau afin de limiter l’impact de la coupure.

"On remplit nos bouteilles pour avoir un peu d’eau. Mais c’est compliqué en ce moment à la maison", commente ce père de famille.

A contrario, certains sont plus précautionneux et ont anticipé une potentielle coupure : "J’ai installé un récupérateur d’eau de pluie. Et on a un filtre sous l’évier donc on peut la boire", se réjouit cet habitant.

Pou cette autre dionysienne, "c’est la dame d’a côté qui a ramassé de l’eau de pluie et nous a proposé de venir en récupérer", explique-t-elle.

Impuissant, les habitants de la Bretagne devront encore prendre leur mal en patience puisqu’un retour à la normal n’est prévu qu’à partir de mardi prochain.