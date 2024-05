Les motards ont exprimé leur colère ce samedi devant la préfecture contre l’obligation du contrôle technique, alors qu’il doit entrer en vigueur lundi prochain. Un appel national dans toute la France est lancé. Les motards sont vent debout contre une mesure qu’ils ne jugent pas nécessaire. La majorité assure que leurs deux-roues sont régulièrement entretenus et réparés.

Ils étaient plus d’une centaine unie et en colère ce matin devant la préfecture.

Les motards se sont rassemblés pour dénoncer le contrôle technique qui entrera en vigueur d’ici lundi. C’est une aberration selon eux.

"Au début c’est gratuit puis c’est payant", "en quoi ils vont connaître notre moto, avec des gens qui n’ont jamais fait de moto", déclarent des motards

Les compétences des contrôleurs, le coût du contrôle, autant d’arguments qui pour ces motards ne justifient en rien ce contrôle technique des deux roues.

"Pour nous notre carrosserie c’est la sécurité de notre moto donc on y veille . On a pas de pneus qui sont lisses, on a pas un système de freinage pourri. On sait que si on n’entretient pas nos motos c’est le bitume qui nous attend. Donc on n’a pas besoin d’un contrôle technique pour nous dire "entretenez nos motos". Pour nous c’est juste une aberration", estime Maud Baussard, Présidente du club America.

Le contrôle technique devra être réalisé 4 ans après l’achat d’une moto puis tous les deux ans. En moyenne, il faudra compter 60 euros.