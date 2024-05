Difficile de faire un cary sans oignons ou sans tomates avec les prix exorbitants des produits sur les étales. Reviendra-t-on à des prix plus abordables ? Explications de Frédériquc Vienne, président de la chambre d’agriculture sur le plateau du 6/8 ANSANM, ce jeudi 18 avril.

"Sur la tomate en ce moment, les prix se sont effondrés et je tiens à rappeler aux consommateurs que le prix de la tomate ne sera plus jamais au alentour d’1€, le coût de production à exploser au même titre que les corps de métiers"

"Je vous assure que cet oignon n’a aucune légitimité à être à 10 euros le kilo, il n’a pas subi les effets du cyclone, ce n’est que la spéculation. Le prix payé au Pakistan, il n’a pas bougé, le prix payé aux pays-bas, il n’a pas bougé. C’est la spéculation localement des intermédiaires qui a fait que le prix arrive à ce niveau-là" ajoute-t-il.

À La Réunion, on consomme près de 8 000 tonnes d’oignons et on en produit qu’un dixième, le reste provient de l’exportation répartie entre l’Inde, le Pakistan, et Madagascar.

"On est tellement dépendant que si la Chine ou l’Australie n’exporte plus on aura la même problématique avec la carotte, la pomme de terre ou l’ail" conclut le président de la chambre d’agriculture.