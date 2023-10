Des habitants au Plate à Saint-Leu ont constaté la destruction du chemin qui permet d’accéder à leur maison. À l’origine : un conflit de voisinage au long cours. Déjà en guerre avec une voisine pour une question de boîte aux lettres, celle-ci a visiblement décidé de faire détruire la servitude de passage pour affirmer son territoire. Les autres maisons se retrouvent enclavées. L’affaire devrait se terminer une nouvelle fois devant le tribunal.

Des blocs de béton, voilà ce qu’il reste de leur chemin impraticable. Prisonnier de part et d’autre, impossible pour les habitants de ce quartier du Plate à Saint-Leu de quitter ou de rejoindre leur maison. La tractopelle engagée par une voisine a commencé son oeuvre de démolition après 8h. À ce moment-là, les riverains sont pour la plupart déjà partis travailler. Armand, qui habite le chemin depuis 6 ans est alerté par son voisin.

"Ils ont démoli le chemin pour aller chez nous. On ne peut plus passer. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut détruire un chemin comme ça. Il n’y a pas de courrier ni de procédure. "

Le propriétaire d’une maison située dans le chemin est à l’initiative de cette démolition qui a surpris tout le voisinage ne s’est pour le moment pas expliqué sur cette démarche devant nos caméras.

Elle est en conflit avec ses voisins depuis plusieurs années. Elle revendique la propriété du chemin et refuserait de reconnaître une servitude de passage aux 7 maisons enclavées qui en dépendent, comme l’ont constaté l’huissier et les gendarmes.

"Elle n’a pas le droit de faire ça. Donc on va engager un avocat et on verra ce qu’il va arriver. Comme on est arrivé après on a bloqué la tractopelle et d’appeler son patron. Il ne pouvait pas sortir la tractopelle s’il ne remettait pas notre chemin en état", témoigne une autre voisine.

Le chemin est peu carrossable, mais de nouveau praticable, les habitants, tenaces, retrouvent donc ce soir un accès provisoire à leur maison.

Ils comptent désormais engager une procédure pour faire reconnaître par la justice leur droit de circuler sur le chemin, après avoir déjà gagné un premier procès, les autorisant y a installé leurs boites aux lettres sur ce même chemin.