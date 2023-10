Ce samedi été organisé le concours d’élagage par les Rencontres régionales des arboristes grimpeurs. Une compétition technique, physique et écolo.

Perché dans les arbres, ces grimpeurs sont des professionnels de l’escalade et de la taille d’arbre. Les élagueurs, ou arboristes grimpeurs de notre île sont en compétition ce week-end pour élire le meilleur grimpeur de l’île.

"J’aime bien, c’est physique, proche de la nature et on fait de bonnes choses pour les arbres", assure ce compétiteur.

"C’est le côté loisir aujourd’hui, mais à côté c’est un vrai métier. La c’est la compet’", commente ce grimpeur.

Ces professionnels de l’élagage, tous diplômé sont aussi de vrais passionnés. Technique, demandant une réelle condition physique et concentration, ces élagueurs ressemblent à de vrais sportifs de haut-niveau. Et chaque jour, ils passent entre 5 et 6heures perché dans les arbres.

"Notre but aujourd’hui c’est de les habituer aux grilles de notation des épreuves, qui sont internationales. Ce sont les mêmes dans chaque pas", précise Stéphane Rat, arboriste formateur et juge de la compétition. "Tout ce qu’on fait a un rapport avec notre métier", ajoute-t-il.

La compétition se déroule tout le week-end au coeur du Vieux Domaine. Le meilleur arboriste grimpeur aura la chance de représenter notre île au championnat de France d’élagage en juin 2024.