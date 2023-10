Colette, victime d’une tentative de féminicide le 17 octobre 2022, s’est retrouvée dans le coma et en réanimation. Aujourd’hui, un an après ce drame, la jeune femme participera au Trail de Bourbon, une véritable revanche contre la vie.

Il y a un an, le 17 octobre 2022, Colette est victime d’une tentative de féminicide : son ancien compagnon, qui avait pour habitude d’être violent, lui tire une balle dans la tête, puis se suicide le soir même. La jeune femme se retrouve dans le coma et en réanimation : elle perd l’usage de son œil droit.

Aujourd’hui, un an après les faits, Colette est enfin prête à réaliser son rêve : participer au Trail de Bourbon "Mon but c’est de franchir la ligne d’arrivée, avec mon teeshirt "j’ai survécu"" nous a t-elle confié, car oui, le 17 octobre 2022, elle devait y participer et s’était même entraînée pendant un an.

Après son hospitalisation, elle reprend l’entraînement dès le mois de février 2023 : "Je me suis entraînée, beaucoup de vélo : 250km par semaine, des sorties en montagne. Après j’ai eu l’occasion de faire une course de Saint-Philippe à la Plaine des palmistes, une autre à la plaine de 25km, à Grand Bassin de 23km et le Trail du Coteau Sec de 23km où j’ai fini 1ere ou 2ème de ma catégorie." déclare t-elle.

La jeune femme garde encore des séquelles de ce drame, elle ne voit plus de l’œil droit, mais a également des affaiblissements de la jambe droite, causant "des douleurs atroces. "

Malgré tout, la jeune femme remercie la vie de pouvoir prendre le départ de la course, "C’est déjà une revanche sur la vie, je veux faire passer un message, même avec un handicap, on peut faire ce que l’on veut."