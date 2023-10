La fête de la Salette débute avec des festivités ce week-end à Saint Leu. Plusieurs milliers de visiteurs et de fidèles catholiques pour ce pèlerinage annuel sont attendus. Un dispositif de circulation mise en place : une déviation qui contourne le centre-ville. A cela s’ajoutent des travaux déjà en cours sur l’avenue principale de Saint-Leu. Perte de chiffre d’affaires des commerçants.

Beaucoup de personnes n’osent plus mettre le pied à Saint-Leu.

En plus des travaux d’assainissement qui durent se rajoutent aussi les préparatifs de la fête de la Salette qui nécessité d’adapter la circulation

Des commerçants fortement impactés n’ont qu’une crainte : mettre la clef sous la porte.

"Le chiffre est divisé par deux . On est pas les seuls impactés par ça mais c’est vrai les travaux bloquent les accès. La plupart des gens qui veulent rentrer sur saint leu pensant que tout est en travaux passent par la rue haute", "on a trois employés et c’est compliqué. Nous même ont s’est posé la question de perdre un ou deux employés ", témoignent des commerçants.

C’est une ville engorgée depuis plusieurs mois.

La municipalité l’assure la circulation devrait revenir à la normale dès le 18 septembre.

"La rue haute est fermée jusqu’à la rue Gaspard, jusqu’au rond point nord pour l’installation des forains et pour la Salette. La circulation va se faire au niveau de la compagnie des Indes en sens unique sens nord sud", précise Yoan Cochard, chef de service Police municipale de Saint-Leu.

La fête de la Salette se tiendra du 15 au 19 septembre.