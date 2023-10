Le réalisateur réunionnais Gabriel Augerai, 27 ans, recevra donc cette statuette très convoitée lors de la cérémonie des Oscars étudiants organisée le 24 octobre prochain à Hollywood. "BOOM". Ce court métrage, largement inspiré de La Réunion, a déjà fait le tour du monde des festivals mondiaux d’animation.

Cette œuvre met notamment en scène un couple d’oiseaux qui tente de protéger ses œufs d’une éruption volcanique. Un clin d’œil évident au piton de la Fournaise.

Les Oscars étudiants sont très suivis à Hollywood. D’anciens lauréats ont ainsi fait une carrière exceptionnelle comme Spike Lee, Robert Zemeckis, réalisateur de "Retour vers le futur" ou encore Cary Fukunaga, réalisateur du James Bond "Mourir peut attendre".

Grâce à cette prestigieuse récompense, Gabriel Augerai et ses équipes sont désormais lancés sur une voie royale vers les Oscars prévus en mars 2024.

"Un pas après l’autre....Une marche après l’autre...Ti lampe, ti lampe...Starting from l’Etang now we’re here.

Très heureux d’être l’un des gagnant des Oscars étudiants de cette année. En plus d’être une très belle récompense, cela permet aussi à notre film de se qualifier pour la course dans la 96th édition des Oscars", a-t-il réagit.