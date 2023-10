L’exorciste - Devotion, premier film d’une trilogie, et suite du film culte de William Friedkin sorti dans nos salles en 1974, sort ce mercredi 11 octobre au cinéma.

L’exorciste - Devotion : cinquante ans après, David Gordon Green ose une suite à « L’Exorciste ».

Ce film d’horreur, interdit au moins de 12 ans, est dès aujourd’hui disponible dans toutes les salles de cinéma de l’île.

Décrit comme " une modernisation " du classique de William Friedkin, il joue sur la paranoïa collective dans un récit sur la perversion de l’innocence, aussi malin qu’impitoyable, en choisissant de relayer une terreur de notre société : les disparitions inquiétantes d’enfants.

Synopsis :

Depuis que sa femme a perdu la vie douze ans plus tôt, Victor Fielding élève, seul, leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Katherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d’étranges événements s’enchaînent et Victor doit affronter des forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes : Chris MacNeil.