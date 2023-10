Cindy, atteinte du Locked-in syndrome, a pu réaliser son rêve de venir à La Réunion. Ce samedi matin, elle s’est exercée à l’handi-surf, à Trois Bassins.

Ne pas pouvoir marcher, mais pouvoir glisser sur les vagues. C’est le défi, de taille, relever par Cindy ce samedi matin.

Lourdement handicapé et dépendante de son fauteuil, là voilà qu’elle surf le fameux spot de Trois-Bassins. A 31 ans, la jeune femme montre qu’il n’y a pas de limite dans la vie.

"Tu t’es surpassé et tu as vu que c’était possible. Et tu veux continuer. L’idée c’est de continuer à repousser ses limites", traduit son accompagnatrice.

Pour cette dernière, "les personnes touchées aussi lourdement par un handicap, il faut les inciter à sortir des sentiers battus, montrer que c’est possible, même si c’est dur", ajoute-t-elle.

Victime d’un locked-in syndrome, suite à un AVC en 2018, Cindy refuse de dire non à la vie. Et à La Réunion, ce sont six femmes qui font de cette expérience folle, une réalité.

Un véritable travail d’équipe où Amandine, monitrice de surf à créée, pour l’occasion une planche adaptée. Une assiste, un gilet de sauvetage, des tuyaux en PVC pour stabiliser les jambes, chaque détail compte pour optimiser l’expérience. Et partager sa passion, est une évidence pour la monitrice.

"C’est quelque chose qui me rend fière. Et pour les personnes en situation d’handicap moteur, l’eau allège leur handicap donc c’est génial. Mon rêve c’est que cette passion soit accessible pour tout le monde".

Cindy a qualifié cette expérience d’intense, d’un rêve devenu réalité. Et la jeune femme ne compte pas s’arrêter là ! Prochain défi, Salazie !

