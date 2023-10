A l’occasion du dernier vendredi 13 de l’année, FDJ propose un jackpot Super Loto exceptionnel de 13 millions d’euros minimum ainsi qu’un ticket à gratter « Chance en Or ».

Le « vendredi 13 » constitue un véritable phénomène de société en France, en particulier auprès des joueurs, réguliers ou occasionnels. Selon une étude sur la superstition menée par FDJ en 2022 auprès du grand public et de trois-cents grands gagnants, cette date symbolique est synonyme de chance pour un Français sur cinq et pour un grand gagnant sur trois.

L’offre de jeux FDJ « vendredi 13 »

Comme pour chaque vendredi 13, FDJ propose un Super Loto permettant de remporter un jackpot de 13 millions d’euros minimum avec un bulletin dédié (mise de 3 euros). Cinquante codes gagnants à 20 000 euros seront également tirés au sort, comparé à dix codes pour un tirage Loto classique. Ce Super Loto propose également des rangs de gain plus élevés que ceux d’un tirage Loto classique. Depuis l’an dernier, un nouveau ticket de grattage dédié à ce jour symbolique, « Chance en Or », complète l’offre de jeux « vendredi 13 ».

Ce ticket à gratter permet de remporter jusqu’à 20 000 euros pour une mise de 2 euros. Ce jeu offre une chance sur 3,14 de remporter un lot, soit la meilleure fréquence de gain parmi les jeux à 2 euros. L’univers de la chance est largement représenté sur ce ticket.

Le trèfle à quatre feuilles ainsi que les couleurs vertes et or dominent le visuel. L’expérience de jeu est démultipliée avec quatre mini jeux aux mécaniques simples1.

L’ensemble de cette offre événementielle est disponible en point de vente mais aussi en ligne sur www.fdj.fr et l’application FDJ.

« Les Français, les grands gagnants et le vendredi 13 »

La superstition est présente à l’esprit d’une part importante de Français et de grands gagnants. Plus d’un tiers d’entre eux se considèrent superstitieux : 34 % des Français et 38 % des grands gagnants. 42 % des gagnants superstitieux estiment d’ailleurs qu’ils ont remporté leur gain grâce à leur superstition. La superstition se décline principalement autour de diverses croyances populaires. Eviter de passer sous une échelle est, de loin, le réflexe le plus communément partagé par les Français (32 %).

Avant tout, les grands gagnants évoquent le chiffre 13 (27 %) comme vecteur de chance ou de malchance. Même si la majorité des sondés ne possède pas de « porte-bonheur », une grande part d’entre eux se montre sensible à des symboles de chance, comme toucher du bois (23 % des Français) ou posséder un trèfle à quatre feuilles (19 %). Le « vendredi 13 », un rituel de chance pour les Français et les grands gagnants. De manière générale, un Français sur cinq, superstitieux ou non, se dit sensible au chiffre 13 dans sa vie quotidienne.

Le vendredi 13 suscite un véritable intérêt pour tenter sa chance à un jeu d’argent. Plus d’un tiers des Français (34 %) et plus de la moitié des gagnants (57 %) seraient davantage amenés à jouer lors d’un vendredi 13. Pour ce « jour spécial », ils participeraient surtout à des jeux de tirage (80 % des Français et 86 % des grands gagnants) mais aussi à des jeux de grattage FDJ (49 % et 57 %).

Une fois le « jackpot » remporté, les Français se montreraient avant tout généreux envers leurs proches (34 %), se feraient plaisir (23 %) ou investiraient dans l’immobilier (20 %).

Cela correspond d’ailleurs aux premières dépenses que les grands gagnants déclarent avoir effectuées : 37 % pour leurs proches, 23 % pour des plaisirs personnels et 19 % pour l’investissement dans la pierre.