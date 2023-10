Ce mardi, le bilan de mi-mandat de la Casud a été présenté par André Thien Ah Koon, maire du Tampon. Au cours de celle-ci il l’élu a fait plusieurs annonces. Notamment une sur la gratuité des transports en commun sur le réseau Carsud en 2024.

Le communiqué :

Ce mardi 3 octobre 2023, André Thien Ah Koon, Président de la CASUD a présenté, en présence de Bachil Valy et Olivier Rivière, maires de l’Entre-Deux et de Saint-Philippe, ainsi que de Jacquet Hoarau et Alin Guezello vice-présidents, le bilan de mi-mandat 52020-2026) de l’intercommunalité.

André Thien Ah Koon a rappelé que si en 2014, à son arrivée à la présidence de la CASUD, la situation financière était déficitaire (- 6 751 723,93 €), il a, avec sa majorité, su redresser la barre. En effet, au début 2023, le résultat (capacité d’autofinancement) de la CASUD a atteint + 11 345 000 €. Ainsi, à mi-mandat, la CASUD "bénéficie d’une situation financière confortable" (Rapport 2023 de la Chambre Régionale des Comptes).

Grâce à cette excellente gestion de la CASUD, André Thien Ah Koon a pu, ce mardi, -entre autres mesures annoncer la gratuité totale des transports en commun du réseau CARSUD de la CASUD dès 2024, à l’occasion de la mise en place de la nouvelle délégation de service public de transport.

A travers cette mesure, le Président de la CASUD, André Thien Ah Koon, vise trois objectifs prioritaires :

- préserver le pouvoir d’achat de la population des villes du Tampon, de Saint-Philippe, de l’Entre-Deux et bien entendu de Saint-Joseph, tout en incitant les déplacements par bus

-fluidifier la circulation en réduisant les embouteillages et le nombre de voitures en circulation

- sauver la planète en luttant contre le réchauffement climatique et en réduisant les émissions de carbone et de gaz à effet de serre