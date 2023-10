Depuis dimanche a débuté l’opération "Octobre Rose", un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Carole a eu un cancer du sein il y a 6 ans. Aujourd’hui, elle est en rémission et nous partage son parcours, son traitement.

Carole, 48 ans, a été diagnostiquée d’un cancer du sein il y a de cela 6 ans. Elle est aujourd’hui en rémission.

Suite à quoi elle a dû subir une ablation totale du sein gauche, voire même "une amputation, on pourrait dire...".

Au lieu de quelques jours, elle est restée à la clinique plus d’une semaine, car elle a fait une hémorragie. "J’ai perdu pas mal de sang, et on m’a donc transfusée pour que je puisse reprendre des forces. "Mon mari et mes deux enfants venaient chaque jour me voir. "

Une fois sortie de la clinique, Carole y est retournée le lendemain matin, car elle avait fait un lymphocèle (ndlr l’accumulation de lymphe (c’est-à-dire de liquide produit par les ganglions lymphatiques) dans une cavité formée suite à une intervention chirurgicale).

"À la clinique, ils ont donc dû refaire un trou afin de pouvoir faire des mèches pour drainer la lymphe. J’ai eu une infirmière qui passait tous les jours pour changer la mèche, et ça pendant plus de deux semaines. Ensuite, j’ai attendu le verdict sur le traitement à venir."

Pendant 5 ans, elle a ainsi pu bénéficier d’une hormonothérapie. Une "chance" pour elle, car "je ne voulais pas de radiothérapie ou de chimiothérapie qui, pour moi, étaient plus difficiles et qui empêchaient la reconstruction dans l’immédiat".

Elle a ensuite pu prendre rendez-vous avec une chirurgienne esthétique qui a commencé sa reconstruction. "Malheureusement, les mèches avaient bien drainé le lymphocèle, mais cela avait aussi causé des grosses adhérences.

Alors je suis partie pour une multitude d’opérations : greffe de graisse au niveau de la cicatrice du sein (2 fois), pose des prothèses, greffe de la moitié du mamelon droit pour obtenir un mamelon à gauche, et enfin un tatouage (dermopigmentation) du mamelon pour finir (même si je devrais refaire le tatouage tous les 5 - 6ans )"

Après 2 ans et 5 opérations, elle a enfin pu se reconstruire, "même si ce ne sera jamais esthétiquement joli, habillé, ça « fait le job »… et ça permet surtout de pouvoir passer devant le miroir et de se regarder à nouveau."

Concernant son traitement, l’hormonothérapie n’a pas été un traitement facile pour Carole. "Il n’y a pas mal d’effets secondaires : prise de poids, bouffées de chaleur, douleurs articulaires, crampes nocturnes, et j’en passe, car il y en a tellement qui viennent vous bouffer la vie tous les jours."

"Alors quand mon oncologue m’a finalement dit qu’on allait arrêter au bout de 5 ans, j’avais enfin l’espoir de revivre à nouveau normalement"

"Me voilà, en rémission…mais avec toujours les séquelles de ce traitement, et la peur de devoir y retourner à chaque rendez-vous de contrôle annuel", conclut-elle.

Suite à cette épreuve, elle s’est mise à faire beaucoup de sport avec son mari.