En ce moment, Mickael Tremoulu, 30 ans et habitant à Bras Panon, développe dans sa chambre, un GTA péi.

Sans prévenir son frère, c’est la sœur de Mickaël qui nous a contactés pour nous parler de son activité. Un geste montrant "qu’elle croit en moi", commente le grand frère.

Actuellement en recherche d’emploi, Mickaël, 30 ans, est un passionné de jeux vidéo. Il y a quelques jours, il a commencé le développement d’un jeu GTA, à la sauce réunionnaise.

Autodidacte

Il explique ses débuts dans le jeu vidéo : "Au départ j’ai commencé par jouer sur Méga Drive. Puis je me suis orienté vers le PC. Et comme parfois il fallait le réparer, en réparant on comprend mieux l’ordinateur. Donc j’ai appris, en autodidacte, la programmation, l’animation 3D, puis enfin le développement du jeu vidéo", explique-t-il.

Ce "GTA Péi", est le premier jeu de Mickaël. Il s’agit d’un "Open World dans l’univers de La Réunion". Ainsi, les joueurs pourront retrouver "les paysages, les maisons, l’ambiance typique de La Réunion", ajoute-t-il. "J’ai voulu intégrer le mode de pensée réunionnais. Donc faire un GTA à la sauce créole, avec un thème, des musiques, bref tout ce qui touche à La Réunion. Mon but c’est de faire découvrir l’île à travers le jeu, l’ambiance, les paysages, etc".

"On doit au moins essayer"

Conscient de la difficulté du projet, il sait qu’à La Réunion, "on n’est pas encore au niveau international, on ne peut pas rivaliser, mais on doit au moins essayer".

A ce jour, il reste environ "6 à 7 mois" de travail à Mickaël pour proposer un jeu "convenable", au public réunionnais. Méticuleux, il souhaite proposer "un gameplay intéressant, où on pourra pêcher, conduire des voitures, et faire des choses du quotidien à La Réunion", précise-t-il.

Dans le besoin financièrement, Mickaël estime nécessiter entre "20 000 et 40 000 euros" pour finir le jeu parfaitement. Une cagnotte devrait être créée prochainement. Par ailleurs, le jeu devrait être vendu à sa sortie, pour 5 euros.