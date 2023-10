Née le 27 septembre 1923, à Rivière des Roches Bras-Panon, Marie Stéphanie a fêté son centième anniversaire en présence d’une partie de la famille, de Jeannick ATCHAPA maire de Bras-Panon de Marie-Andrée DAMOUR adjointe au maire.

"Maman a travaillé dur depuis son plus jeunes âge comme journalière agricole avant de s’occuper de son foyer et faire grandir ses 5 enfants, dont 3 sont décédés, explique sa fille Lorraine. Ses enfants lui ont donné 9 petits enfants et 10 arrière petits-enfants."

Les festivités se poursuivront ce dimanche à son domicile, au 49 rue François Roland, cette fois-ci en présence de la famille au grand complet.