Ce dimanche 14 avril 2024, le maître Do Khyentsé Rinpoché responsable spirituel du temple bouddhiste de Mont Vert Les hauts et les pratiquants de l’association Tcheulang, ont gravi le Piton des Neiges pour prier la paix.

Diffuser des prières et des bénédictions pour la pacification des êtres et des éléments, pour le monde entier et spécifiquement sur l’île de La Réunion.

Ce dimanche matin, différentes pratiques bouddhistes ainsi que des danses sacrées. Un évènement spirituel organisé par Do khyentsé Rinpoché qui œuvre sans relâche pour que les habitants de l’île de La Réunion qu’il aime tellement puissent rencontrer en toutes occasions de bonnes conditions.