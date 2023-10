L’association dionysienne qui œuvre à l’aide alimentaire, l’insertion professionnelle et la cohésion sociale, dresse le bilan de ses activités et recherche des bénévoles souhaitant s’engager dans l’aide aux plus démunis.

Le communiqué :

"L’association ATOUT 974 a été créée en 2011 et compte aujourd’hui 14 salariés et une dizaine de bénévoles.

Notre mission englobe trois piliers essentiels : l’aide alimentaire, l’insertion professionnelle et la cohésion sociale, tous centrés sur le bien-être des familles les plus vulnérables.

Malgré les ravages du covid 19 et l’inflation, l’association maintient son engagement et son action en faveur des plus démunis.

Epicerie sociale et solidaire :

Avec le soutien de nos partenaires : l’État, le Département, la CAF, la Région, la BAM et des mécènes tels que le Crédit Agricole, la fondation fond Ker, les entreprises privées…, l’association ATOUT 974 a créée deux épiceries sociales et solidaires : Koud’Pouce à Saint Denis ouvert en 2019, et Solidar’Shop.PDP à La Plaine des Palmistes ouvert en 2023, dans le but d’apporter une aide aux familles en difficultés financières.

Au sein de nos épiceries, les bénéficiaires ont la possibilité d’effectuer leurs achats à des prix considérablement réduits, jusqu’à 10% du prix habituel.

Colis alimentaires :

Nous proposons également la distribution gratuite de colis alimentaires, sous certaines conditions de ressources, afin de soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

Pour accéder aux avantages tels qu’un colis alimentaire ou la possibilité de faire des courses à moindre coût, il est nécessaire de se rapprocher d’un travailleur social référent, ou des organismes tels que le département, la CAF, les CCAS, les associations, …

Production 2022 :

Salades, brèdes, choux fleurs, aubergines, choux de chines, citronniers, mandariniers « beauty », orangers « newhall navel », clémentines, betteraves, 4 épices, oignons verts, thym, fruits de la passion, tomates arbustes, petits piments, gros piments, bissap, romarin, persil.

Production 2023 :

Salades, aubergines, citronniers, orangers, Pet-sai, choux fleurs, oignons verts, choux de chine, oignons verts, thym, persil, carrottes, piments cabris, gros piments, salades feuille de chêne, salades batavia, poivrons rouges, pois, margoze, betteraves.

Projet de cohésion sociale :

Notre projet de cohésion sociale est conçu dans le but de créer un impact positif sur la vie quotidienne au sein des quartiers de Saint-Denis.

Nous avons pris l’engagement de lutter contre l’isolement des individus dans le besoin.

Notre approche repose sur l’organisation régulière d’ateliers et de sorties, encadrés par nos animatrices et nos bénévoles.

Voici un aperçu de nos différents ateliers (qui sont totalement gratuites) :

- Atelier numérique

- Atelier bricolage

- Atelier couture

- Atelier cuisine

- Sorties culturelles

- Sorties pique-nique et partage

- Atelier Scratch (pour les enfants)

- Arbre de noël solidaire

Ces initiatives visent à renforcer le lien social de la communauté et à offrir des opportunités d’apprentissage, de créativité et d’épanouissement personnel pour tous les participants.

Vous souhaitez vous engager en tant que bénévole ou participer aux événements de l’association, veuillez prendre contact avec ATOUT 974 aux coordonnées suivantes :

Numéro de téléphone : 06 93 39 00 65

Adresse e-mail : [email protected]"