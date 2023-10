Jennyfer de Boisvilliers est une jeune maman, de 34 ans, assistante médicale en ophtalmologie. Depuis plusieurs semaines, elle propose des cours de danse sur talon aux Avirons au sein de son association Jen’ Heels.

L’objectif de ses cours : "redonner confiance à mes Darlings tout en en dansant sur talons et bien sûr en s’amusant sans craindre les préjugés."

Pour elle, il est important que ces personnes puissent dire à la fin du cours : « Je me suis laissée prendre au jeu je me trouve belle ».

Ce désir d’ouvrir Jen’Heels était surtout un besoin d’"Aider toutes ces magnifiques personnes mal dans leur peau due à tous les stéréotypes que diffusent les réseaux sociaux et les médias de nos jours ! Il n’y a pas de plus beau ou plus belle que l’autre ! Nous le sommes tous et peu de gens le savent ! Si je peux à travers mon association aider ces personnes à se sentir sensuelles, beau/belle et Sexy alors ENJOY ! J’aurais tout gagné !" , nous explique t-elle.

La danse : une Passion de père en fille

Depuis le berceau elle baigne dans l’univers de la danse et a fait partie de la compagnie de son père et faire des prestations sur toute l’île. "J’ai la chance d’avoir un père danseur. J’ai commencé par le classique, maloya, hip hop pour finalement intégrer l’association de mon père, EVOLUTION depuis 25 ans maintenant en Moderne Jazz. Je le prends comme modèle en ouvrant moi aussi mon association, mais dans un autre registre, Les Talons !"

Pourquoi les talons ? "Je suis née avec !!!". Depuis sa jeunesse, elle a été plongée dans l’univers de la mode. "Les élections de Miss, les shows modes donc les talons ont très vites étaient une addiction. Je suis une personne très voir trop vivante avec mon grain de folie et lors des cours avec mon père je transforme ses chorées avec ma touche de sensualité et de folie. Bon je me fais engueuler à chaque fois mais c’est moi !"

"Je suis une femme qui s’assume pleinement, avec mes états d’âme, mon planning chargé, mes vergetures, mes formes, ma folie…. Et il faudrait que chaque personne se rende compte de LEUR BEAUTÉ et de s’assumer tel que nous sommes !"

Des cours ouverts uniquement aux débutant.e.s

Depuis plus de 5 ans l’association est dans la tête et dans l’âme de cette jeune maman. Avec le soutien de sa famille, ses amis proches, elle a alors décidé de franchir le pas de danseuse à chorégraphe.

"À la suite de cela j’ai réuni les 2 personnes que je souhaitais avoir à mes côtés pour monter cette association pour en parler et être sûr de ce que j’allais faire (comme un besoin d’approbation) … Ca a été une évidence pour elles me connaissant plus que moi-même … De là tout s’est enchainé !"

Pour concrétiser ce projet et acquérir les bases,elle a pu accéder à des formations proposées à La Réunion mais également dans l’Hexagone à Chambéry, mais aussi assister à des cours de heels (ndlr de la danse avec des chaussures à talons) sur Paris. Cela n’aurait pas été possible dans la confiance de son entourage. "La cagnotte a explosé et m’a permis de tout financer et de concrétiser et de croire davantage en moi et à mon projet…."

Par la suite, le montage de l’association a suivi son cours auprès de la préfecture de la Réunion. Son "BB projet" est alors né le 15 mai 2023 avec une parution au Journal officiel des associations et fondations d’entreprises le 18 août. "Tout cela avec l’aide de ma mère, Dorseuil Anathalie et d’une de mes meilleures amies Alma Laurie Anne."

Pour le moment et en raison de la forte affluence des associations sur les Avirons, elle a pu avoir un créneau uniquement le samedi de 18h30 à 20h30. Ses cours sont destinés aux personnes de plus de 18 ans et sont ouverts aux femmes mais aussi aux hommes de toute sensibilité. Ce qui est important pour elle c’est qu’ "il faut être débutant" pour pouvoir y participer. "Je souhaite voir l’évolution de mes adhérentes à travers les semaines que ce soit en dansant, dans leur comportement, leur bien-être et leur lâcher-prise ! Et le fait d’avoir exclusivement des débutants, tout le monde se sent à l’aise et à leur place."

A l’avenir elle aimerait trouver une salle dans une autre commune pour "pourquoi pas donner du temps et de la volonté à d’autres personnes un peu trop loin des Avirons. L’association est toute nouvelle, je me laisse porter par mon projet et je reste ouverte aux diverses propositions."

"Nous faisons les choses avec amour et passion, tout arrive naturellement et avec bienveillance. J’ai eu envie de réunir tout mon MOI et de faire un NOUS d’amour et de bienveillance avec JEN’HEELS"

- E.F.