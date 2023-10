Depuis quelques années déjà, de plus en plus de Réunionnais se tournent vers des "gâteaux personnalisés" pour certains évènements (anniversaire, etc..). Ils ne font plus appel aux pâtisseries mais à des particuliers comme Annabelle 32 ans.

Avec plus d’une dizaine de commandes par semaine, les journées d’Annabelle 32 ans sont chargées. Tout à commencer il y a 3 ans pour l’anniversaire de sa fille : "Elle voulait absolument un gâteau personnalisé sur le thème Bollywood, j’ai essayé de relever ce défi et à ma grande surprise, il était réussi et les gens se sont régalés. Après plusieurs essais et avec les encouragements de ma famille et mes amis, je me suis lancée dans cette nouvelle aventure", explique-t-elle.

Les gâteaux personnalisés, une tendance

C’est une tendance qui prend de plus en plus d’ampleur à La Réunion et ailleurs. Les gâteaux personnalisés sont très prisés par les plus jeunes mais également les adultes. Une façon de fêter un évènement souvent avec un thème bien précis : "Effectivement, je remarque un essor des ventes depuis que j’ai commencé. Il faut se démarquer dans cette activité car il y a de la concurrence. Il faut réussir à allier le goût et l’esthétique et proposer un très large choix pour les thèmes. Les réseaux sociaux sont très importants pour moi car ils permettent d’avoir une bonne communication avec les clients", souligne la mère de famille.

Ces gâteaux représentent un thème particulier pour les plus petits (dessins animés, personnages favoris, princesse Disney, etc..) mais aussi les plus grands (thème floral, romantique ou encore des marques de boissons alcoolisées).

Annabelle précise également que la réalisation de ces gâteaux est avant tout une histoire de passion : "C’est tellement bien de pouvoir voir le bonheur dans les yeux des clients quand ils découvrent leur gâteau. Ça me permet de m’améliorer et de donner le meilleur de moi-même dans cette activité".

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses pages à La Réunion proposent également le même service et la concurrence est féroce. Il est indispensable pour ces particuliers d’être présents sur ces plateformes pour mettre en avant leur travail.