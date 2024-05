antenne reunion

Le cinquième et dernier jour de procès dans l’affaire des emplois fictifs de la Région, se déroulait ce vendredi. Ce jeudi 12 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité ont été requis contre Didier Robert. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 21 mai prochain.