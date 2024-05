Dans un communiqué de la Ville de Saint-Benoît, la commune annonce "l’aboutissement d’une promesse de campagne de Patrice Selly : la cantine à prix réduit pour tous."

Pour des raisons budgétaires, l’application de cette mesure s’est échelonnée sur plusieurs années (de 2021 à 2024), par tranche du quotient familial. Alors que les familles les plus modestes bénéficient déjà de tarifs réduits (de 2 à 6 centimes par repas en fonction des revenus), le conseil municipal a adopté, ce jeudi 11 avril, la baisse du tarif de la restauration scolaire pour la dernière tranche de la grille tarifaire. Ainsi, dès la rentrée d’août 2024, les familles dont le quotient familial est supérieur à 781,11€ participeront désormais à hauteur de 7 centimes d’euros par repas, contre 1,44€ actuellement.

« C’était un engagement fort de la majorité municipale. Aujourd’hui, nous pouvons le dire, la cantine sera quasiment gratuite, dès rentrée scolaire prochaine, pour l’ensemble des 5 531 écoliers scolarisés dans la commune ! », s’est félicité le maire.

Bonne qualité des repas

Cette mesure a été mise en place pour soulager le porte-monnaie des familles et permettre à tous les enfants qui ne mangent pas à la cantine, à cause du prix, de bénéficier d’un repas chaud et équilibré par jour. Valentine Serrano, adjointe aux Affaires scolaires, veut aussi rassurer les parents : « La baisse des tarifs ne veut pas dire une baisse de la qualité des repas. Nous allons régulièrement déjeuner dans les écoles et nous constatons que la qualité, le goût et même l’esthétique dans les assiettes sont au rendez-vous ! ». Depuis la mise en place des tarifs réduits, 4 860 enfants sont inscrits à la cantine, soit près de 90% des élèves. Avec l’application de la gratuité pour la dernière tranche, les restaurants scolaires des écoles publiques s’apprêtent à accueillir, à la rentrée prochaine, la totalité des enfants scolarisés. »