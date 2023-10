Les citoyens ont répondu présents à La Réunion cette année pour nettoyer l’île à l’initiative du World Clean Up Day. 7 000 personnes, des enfants et jeunes dans le cadre scolaire, des collègues, des amis, des voisins ou juste des citoyens souhaitant « faire quelque chose contre ces makoteries » ont ramassés plus de 28 tonnes tout autour de l’île. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, mais les bons réflexes annoncent un changement de comportement !

Cette année, 7 000 réunionnais ont consacré une partie de leur weekend, ou durant la semaine, à ramasser des déchets dans le cadre du World Clean Up Day. "Au quotidien, nous ne pouvons qu’être en colère quand on voit tous ces déchets. Mais aujourd’hui, ce ramassage a un goût de victoire. Nous sommes ensembles, mobilisés, nous sommes fiers que la protection de l’environnement ne soit plus un débat, l’action s’est imposée " raconte Bernard Padé, ambassadeur de cette association mondiale relayée à La Réunion.

Ce sont donc 51 actions qui ont été organisées sur l’île, réunissant 19 associations, 4 groupes de citoyens, 20 écoles, 7 entreprises et une collectivité territoriale. Ensemble, ils ont ramassé 28 tonnes de déchets dont des pneus encore sur les jantes, une béquille, des trottinettes, des jouets, de l’argent, une plaque de cuisson, une marmite à riz, une collection de manga, des médicaments, des documents d’une entreprise… mais aussi 32.000 mégots, dont la moitié a été ramassée par l’Agence de Recherche pour la Biodiversité à La Réunion. Près de 40 kilos ont été récoltés en mer par l’Observatoire marin de La Réunion et l’association Granddir.

De nombreuses écoles se sont enregistrées et ce sont autant d’enfants sensibilisés à la protection de la planète « La moitié des participants cette année était des équipes scolaires. Les écoles de Saint-Leu et de Trois-Bassins se sont particulièrement mobilisées » précise l’ambassadeur. La commune de Saint-Paul bat le record du nombre de clean-up sur son territoire avec 14 actions.

« Cette année, plusieurs organisateurs d’action ont remarqué que les lieux de ramassage étaient moins sales que les années précédentes. Cela montre que la sensibilisation telle que celle-ci permet des prises de conscience », conclue Bernard Padé.



Effectivement, cette mobilisation internationale n’a pas pour vocation de créer une "journée mondiale du nettoyage", il s’agit vraiment de réaliser une prise de conscience planétaire sur la question des déchets abandonnés et des décharges sauvages. Il ne s’agit pas de nettoyer la planète en 1 jour, chaque année. La question de la consommation et des déchets que chacun génère est incontournable et chaque citoyen doit aujourd’hui contribuer à être une partie de la solution. Il s’agit pour chacun d’acheter en générant le moins de déchets.

Ces actions doivent être complétées par deux autres qui permettront de contenir le réchauffement planétaire, à savoir limiter les déplacements en avion et consommer moins (ou pas) d’animaux tant la viande que le poisson.

Retrouvons-nous en mars prochain pour le digital clean up day, le nettoyage du cloud, la limitation des déchets électroniques et de la consommation d’énergie. Bravo et félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du World clean up day 2023.