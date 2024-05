Amélie Frégence fête ses 100 ans ce dimanche 14 avril. Une grande fête a été organisée par ses proches à Mont-Vert les Hauts. Entourée de ses 7 enfants, 17 petits-enfants et 35 arrière-petits-enfants, Mémé Amélie souffle sa centième bougie.

"Nous avons l’immense joie de célébrer le centième anniversaire de notre chère Mémé, une femme dont la vie a été un véritable trésor de moments précieux, de générosité et d’amour" confient ses proches.

Mémé Amélie est née il y a cent ans un 14 avril 1924. Elle a vécu plusieurs années dans le quartier de Terre Sainte à Saint-Pierre où son mari exerçait le métier de cordonnier. De son union sont nés 7 enfants suivis de 17 petits-enfants et de 35 arrière-petits-enfants.

Le message de ses proches pour cet événement mémorable :

"Mémé Amélie a été le pilier de notre famille, apportant chaleur et réconfort à chacun d’entre nous. Sa gentillesse infinie et son dévouement désintéressé ont touché nos cœurs et ceux de tant d’autres. À travers les décennies, Mémé Amélie a été le témoin de tant de changements dans le monde, mais sa force intérieure et sa sagesse ont toujours été un guide pour nous tous.

Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour célébrer sa vie remarquable et lui rendre hommage pour toutes les joies qu’elle a apportées à nos vies. Alors que nous levons nos verres pour marquer cette occasion spéciale, nous honorons la personne extraordinaire qu’est notre Mémé et nous lui souhaitons un joyeux centième anniversaire, avec tout notre amour et notre gratitude."