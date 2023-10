La campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) déployée dès le 2 novembre à La Réunion indique l’ARS dans un communiqué.

Le communiqué de l’ARS :

A La Réunion, compte tenu des vacances scolaires, la campagne de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) auprès des collégiens de 5ème se déroulera à compter du 2 novembre 2023 sur deux périodes : de novembre à décembre 2023 pour la 1ère dose de vaccin et de mai à juin 2024 pour la deuxième dose. Près de 14 000 collégiens au sein des 87 collèges sont potentiellement concernés. Ils pourront se faire vacciner gratuitement en milieu scolaire par des professionnels de santé, sur autorisation de leurs parents et munis de leur carnet de santé. Ce 3 octobre 2023, Gérard Cotellon, directeur général de l’ARS et Pierre-François Mourier, recteur de région académique se sont rendus au collège Jules Reydellet à St-Denis, où une réunion d’information sur la campagne de vaccination HPV a été organisée à destination des familles.

Organisation et calendrier de la campagne de vaccination à La Réunion

3 centres de vaccination répartis par secteur géographique ont été mis en place pour le déploiement de la vaccination dans les collèges :

- centre de vaccination du CHU Nord pour les secteurs Nord/Est,

- centre de vaccination du CHOR pour le secteur Ouest,

- centre de vaccination CHU Sud pour le secteur Sud.

Dans chaque collège, la vaccination sera réalisée par une équipe de professionnels de santé placée sous la responsabilité d’un médecin. Pour tous les élèves (filles et garçons) de 5 ème âgés de 11 à 14 ans, le schéma vaccinal complet de la vaccination HPV comprendra deux doses, à 6 mois d’intervalle au minimum : - la 1ère dose sera administrée du 2 novembre au 15 décembre 2023 ; - la 2ème dose en mai et juin 2024.

Les dates de passage des équipes de vaccination dans les établissements scolaires seront communiquées aux parents et élèves quelques jours avant, par sms et affichage dans les collèges. Déroulement de la vaccination A la rentrée d’août dernier, les parents des élèves âgés de 11 à 14 ans scolarisés en classe de 5ème ont été informés de la campagne de vaccination HPV et ont reçu un formulaire d’autorisation à retourner à l’établissement scolaire. Le jour de la vaccination, les élèves devront se munir de leur carnet de santé.

La vaccination ne pourra pas se faire sans présentation du carnet de santé même avec l’autorisation parentale signée. Le carnet de santé est indispensable au médecin pour vérifier l’absence de contre-indications à la vaccination. Il sera également indispensable, pour y consigner la date de l’injection réalisée ainsi que le numéro de lot du vaccin. Après la vaccination, l’élève sera placé sous surveillance des soignants pendant un quart d’heure.

La vaccination contre les HPV prévient jusqu’à 90 % des infections HPV à l’origine de cancers

Les infections par les papillomavirus humains sont fréquentes au cours de la vie : 8 personnes sur 10 sont concernées à un moment de leur vie. Si la majorité des infections disparaissent en quelques mois, certaines peuvent évoluer en verrues génitales (condylomes), ou en lésions précancéreuses et cancers. L’Institut National du Cancer (INCa) estime que les HPV sont responsables de 6 400 cas de cancers par an en France : cancers du col de l’utérus, du vagin, de la vulve, de l’anus et de la sphère ORL.

Dans 60 % des cas, l’infection a lieu au début de la vie sexuelle. La protection conférée par la vaccination est maximale quand elle est faite avant l’entrée dans la vie sexuelle.

Malgré l’efficacité du vaccin, la couverture vaccinale en 2022 à La Réunion reste très insuffisante : pour un schéma vaccinal complet de 2 doses chez les jeunes filles : 14,1% à 16 ans ; chez les jeunes garçons : 1,2% à 16 ans contre 41,5% pour les filles et 8,5% pour les garçons en France hexagonale.

La vaccination est actuellement recommandée pour tous les adolescents de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu’à 19 ans.