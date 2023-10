Hannah âgée de 29 ans est une mère de famille réunionnaise atteinte d’un cancer du côlon métastatique. Elle se bat contre cette maladie au quotidien avec l’aide de sa famille.

2 mois après son accouchement, Hannah âgée de 29 ans a été diagnostiquée d’un cancer du côlon métastatique.

La jeune mère suit différents traitements depuis septembre 2022. Malheureusement, alors que son état de santé s’est amélioré, elle fait une rechute le mois dernier. Elle doit donc augmenter les séances de chimiothérapie et de radiothérapie.

"À l’annonce de cette récidive, c’était très dur. Je dois reprendre plusieurs traitements lourds. J’ai donc plusieurs effets secondaires. Je me bats surtout pour mes enfants, mon mari, ma petite famille", explique-t-elle.

Hannah a dû également stopper son activité professionnelle avec sa maladie : "J’ai des pertes de cheveux, de l’acné sévère au visage et au crâne, des saignements au nez ou encore des soucis digestifs. J’ai dû arrêter car mon corps ne suit plus", indique-t-elle.

Malgré les difficultés, Hannah souhaite que les personnes atteintes d’un cancer continuent à se battre : "Battez-vous, même si les pronostics ne sont pas bons. Les regards, les avis des gens, battez-vous. Le mental est notre plus grand allié, le plus précieux. Entourez vous uniquement de personnes positives", conclut-elle.