Depuis un an, Gérémy âgé de 41 ans est en rémission. Originaire de Saint-Pierre, ce père de deux enfants et infirmier de bloc opératoire a été diagnostiqué d’un lymphome de Hodgkin, un cancer du sang. Il témoigne.

Le mois de "septembre rouge" met en avant les "cancers du sang" qui sont parfois méconnus du grand public.

Gérémy âgé de 41 ans (bientôt 42) a été diagnostiqué d’un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer du sang il y a deux ans. Originaire de la Ravine des Cabris à Saint-Pierre, ce père de deux enfants et marié a vu sa vie basculée après cette annonce :

"Plus de 3 mois ont été nécessaires avant le diagnostic final. On m’a fait une biopsie, une partie a été envoyée en métropole et une autre à La Réunion. Le 22 novembre, on m’annonce que j’ai un lymphome de Hodgkin. On ne s’y attend pas du tout surtout à 40 ans, j’ai passé mon anniversaire avec ça, pas vraiment sympa comme cadeau. J’ai été anéanti et durant l’annonce de cette maladie, j’avais les oreilles bouchées, je ne comprenais plus rien. Ma femme et mes enfants ont été choqués."

Le lymphome de Hodgkin est un cancer d’un type de globules blancs appelés lymphocytes, caractérisé par la présence d’un type spécifique de cellules cancéreuses appelées cellules de Reed-Sternberg (source : le manuel MSD).

Les symptômes sont une toux très importante, continue et sèche, une perte de poids inexpliquée, une fatigue importante, des sueurs nocturnes et des douleurs intenses dans la moelle osseuse.

"Concernant le traitement, j’ai eu droit à une chimiothérapie : oral et intraveineuse. Tout s’est bien passé, le traitement a duré plus de 6 mois. Au bout de la 4e semaine, on a beaucoup de nausée et de fatigue surtout 48h après le traitement. Mais j’ai eu le soutien de ma femme Sonia et mes garçons Gaël et Mahé."

"Pour ma rémission, une fois le traitement fait, j’ai dû refaire un PET-scan (examens d’imageries médicales). Les résultats ont montré que l’absence de réaction donc de cellule cancéreuse. Je suis donc en rémission depuis plus d’un an, en juillet 2022. Je peux dire qu’on a une chance d’être en France et d’avoir accès à une médecine compétente et prise en charge."

Aujourd’hui tout va bien, Gérémy a un suivi tous les trois moi au CHU Sud avec un bilan sanguin, car il y a un risque de rechute deux après. Il a pu reprendre le travail et le sport et profite de ma vie à 100%.

"Il est important de parler du Septembre Rouge. Il est nécessaire de faire connaître les maladies liées au cancer du sang et les associations. J’ai pu faire la connaissance de Nathalie Casanove qui est la présidente de l’association HEMA 974. J’ai pu être accompagné, mais j’ai également accompagné d’autres personnes."

L’association "Vivre avec une MNP" a mis en place cette démarche du "septembre rouge". "Il faut savoir que vous n’êtes pas seuls, il existe des associations et des gens à l’écoute à La Réunion. On peut en guérir ensemble".