Ce jeudi et dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le Département a officiellement lancé un explor game et une application mobile du jardin.

Voici le communiqué du département :

Le Jardin botanique de Mascarin lance son appli et un explor game

En prélude aux Journées européennes du patrimoine, le Département et Mascarin, le Jardin Botanique de La Réunion, ont officiellement lancé, jeudi 14 septembre 2023, l’Explor game et l’application mobile du Jardin.

L’Explor game, un jeu de piste sur tablette ou smartphone, va permettre de plonger dans une expérience unique en famille, en équipe ou entre amis. Ce nouvel outil numérique propose aux utilisateurs d’observer et d’interagir avec le réel : reconnaitre les odeurs des plantes, les sonorités des différents bois ou découvrir les différentes espèces endémiques et exotiques qui peuplent cet ancien domaine agricole.

Le jeu s’intitule « Thalia et le trésor de Commerson » et propose de partir à la recherche d’une planche botanique mythique qui permettra de découvrir le trésor de Mascarin Le Jardin Botanique de La Réunion, avec Thalia et Luçay. Son histoire s’inspire de celle de Jeanne Barret, la première femme à avoir effectué le tour du monde jusqu’à l’Île Maurice, avec l’explorateur Bougainville.

ü Le jeu propose 1h30 à 2h d’aventure.

ü Mascarin met les tablettes à disposition des joueurs, pour 10 euros

ü L’Explor game est totalement jouable hors-ligne

Dans le même temps, une application mobile « Mascarin Le Jardin Botanique de La Réunion » est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement (Apple Store et Play Store). Il s’agit, là, de valoriser le site, son patrimoine floristique et culturel, par des contenus vidéo et audio en proposant une visite guidée virtuelle et interactive.

L’application propose notamment la ballade numérique guidée « Alon Bat’ Karé ek Luçay » (Luçay Latchoumaya est un illustre jardinier du Jardin botanique), un parcours d’1h30 à 2h au travers de trois collections botaniques emblématiques du jardin. Luçay accompagne le visiteur dans les paysages de La Réunion, d’hier à aujourd’hui, une évolution qui raconte une histoire humaine riche dont le domaine des Colimaçons est le témoin.

ü L’application est déclinée en français et en anglais.

ü Le visiteur peut scanner un QR code à l’entrée du jardin pour télécharger l’application

ü Le téléchargement est gratuit sur AppleStore et PlayStore

ü L’application est totalement utilisable hors-ligne

« Je veux saluer le travail des équipes qui travaillent d’arrache-pied depuis deux ans pour le lancement de ces outils », commentait Camille Clain, vice-Présidente du Conseil départemental, qui représentait le Président Cyrille Melchior lors de la présentation à la presse de ces nouveaux outils numériques. Et de continuer : « Nous sommes là à un haut degré d’innovation. Dans la démarche d’« aller vers » impulsée par la Collectivité, nous souhaitons que le patrimoine soit accessible à nos concitoyens. Un des axes majeurs de la mandature est ainsi de développer des outils numériques accessibles facilement et intuitifs. Le Jardin botanique de La Réunion devient le premier site touristique public réunionnais à proposer un Explor Game dans son enceinte. »

Pour les Journées européennes du patrimoine, Mascarin Le Jardin Botanique de La Réunion permettra aux visiteurs de tester en avant-première le jeu. Deux créneaux d’1h30 seront mis en place, samedi 17 et dimanche 18 septembre, avec six groupes de quatre personnes minimum : 10h-11h30 et 14h-15h30.