Les travaux pour la Maison de la Mer à Saint-Leu ont commencé. Un projet qui a pour objectif d’améliorer le site, mais qui ne convainc pas les habitants.

Ce matin, quatre filaos dont deux malades ont été arrachés sur le front de mer de Saint-Leu pour laisser place à la Maison de la Mer.

Un projet dont nombre Saint6Leusien s’opposent :

"On va défigurer la ville. J’ai un petit de 3 ans et je me dis qu’avec un bloc de béton juste en face de l’école, avec la poussière qu’ils vont se prendre etc. En plus, il de plus en plus chaud à Saint-Leu. C’est pas le projet qu’il faut ici", témoigne cette mère Saint-Leusienne.

"C’est hideux ! Ce n’est pas normal qu’on fasse un truc pareil", réagit cette autre passante.

La maison , à quelques mètres de la mer devrait donc voir le jour d’ici la fin 2024. D’ici là, quatre badamiers doivent être transplanté sur le site. Une espèce dite classée selon cette association :

"Ce sont des arbres classés. Et le déracinement n’aura aucune survie. Voilà comment la Réunion se prépare au changement climatique. Avec du béton et des coupages d’arbres", déplore ce membre de l’association, Caroline Mailhe.

Ainsi, la Maison de la Mer devrait abriter sept locaux, dont des commerces et des clubs de plongée. L’objectif, dynamiser le front de mer de la commune.

"Aujourd’hui, on est sur un site nu, où il n’y a plus rien, qu’on va re-végétaliser. Donc l’objectif c’est que les gens puissent revenir faire une promenade ombragée. La dénaturation n’existe pas pour moi, on améliore le site", explique François Hazard, directeur de la régie des ports de plaisance du TO (Communauté d’agglomération du Territoire de l’Ouest).

Selon le TO, une quarantaine d’arbustes devraient être plantés. Un argument insuffisant pour les habitants et les associations qui disent, vouloir continuer leur combat.